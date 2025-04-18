Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:59 WIB
Bakamla. Foto: Dok Humas.
JAKARTA - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai leading sector dalam pelaksanaan Patroli Bersama 2025, bersama PSDKP Kota Batam, menggelar konferensi pers terkait penangkapan dua Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang terbukti melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Natuna Utara, Jumat (18/4/2025).

Konferensi pers ini dihadiri oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla Andi Abdul Aziz didampingi Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto.

"Keberhasilan Patroli Bersama 2025 lewat penangkapan dua KIA Vietnam oleh unsur PSDKP ini merupakan bukti nyata sinergi antarinstansi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Bakamla RI sebagai koordinator Patroli Bersama terus mendukung kolaborasi ini untuk menindak tegas pelanggaran di laut," ujar Laksda Abdul Aziz dalam keterangannya.

Adapun penangkapan dua kapal tersebut dilakukan oleh unsur KP ORCA 03 yang tergabung dalam Patroli Bersama. Di bawah komando Muhammad Ma’ruf, S.St.Pi., kapal tersebut berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
