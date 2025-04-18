Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi Saat Lebaran Dinilai Bentuk Penghormatan dan Tradisi Demokrasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |18:24 WIB
Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi Saat Lebaran Dinilai Bentuk Penghormatan dan Tradisi Demokrasi
Bahlil Sambangi Jokowi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Tak ada yang salah jika para menteri Kabinet Merah Putih menemui mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam suasana Idul Fitri 2025. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman. 

“Jika ada menteri atau pejabat lain menemui Pak Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat. Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua periode dan tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik,” ujarnya seperti dikutip, Jumat (18/4/2025).

Diketahui, ada sejumlah pihak yang beberapa hari terakhir mempersoalkan soal adanya matahari kembar di perpolitikan Indonesia, terkait kunjungan sejumlah menteri ke Jokowi. Hal itu disebut dapat menimbulkan kebingungan di antara para penyelenggara negara. 

Soal itu, Andy menegaskan, kunjungan-kunjungan  tersebut dilakukan dalam kapasitas informal, bukan sebagai pejabat negara. Tidak ada pelanggaran hukum, protokol, atau etika dalam konteks pertemuan-pertemuan itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743/ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943/prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement