Kemacetan Imbas Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Priok Masih Terjadi hingga Malam, Ini Daftarnya!

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara masih mengalami kepadatan imbas dari antrian kendaraan besar truk kontainer masuk dan keluar pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Hendrico Tampubolon menerangkan, kendaraan besar seperti truk kontainer mendominasi di sejumlah ruas.

“Kendaraan besar seperti truk kontainer mondominasi di beberapa ruas jalan hingga mengalami stuck di beberapa ruas jalan dari dan menuju pelabuhan," ujarnya Kamis (17/4/2025).

Kemudian, Hendrico juga menuturkan pintu keluar tol yang mengalami kemacetan yakni Exiting Keluaran Pintu Tol Cakung (Stuck), Exiting Keluaran Pintu Tol KBN Marunda (Stuck), Exiting Keluaran Pintu Tol Dewa Ruci (Stuck) dan Exiting Keluaran Pintu Tol koja (Stuck).

“Anggota Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara bersama unsur kepolisan dan TNI AL membantu melakukan penguraian arus lalu lintas di titik terdampak kemacetan serta melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup kendaraan masuk dan keluar pelabuhan Tanjung Priok serta pada titik lainnya,” ungkapnya.