Libur Panjang Paskah, Ribuan Kendaraan Padati Jalur Puncak hingga 5 Km

BOGOR – Memasuki libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak, Bogor, sejak Jumat (18/4) pagi. Kemacetan panjang terjadi dari exit Tol Ciawi hingga Megamendung, dengan antrean kendaraan mengular sepanjang lima kilometer.

Pantauan udara menggunakan drone menunjukkan kepadatan yang terus meningkat sejak pagi hari. Diperkirakan ada sekitar 15 ribu kendaraan yang melintasi jalur dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak.

Untuk mengantisipasi kemacetan parah, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil-genap dan satu arah (one way) sejak Kamis (17/4) sore.

"Kami sudah mengantisipasi sejak Kamis sore kemarin dengan memberlakukan sistem ganjil-genap. Dan hari ini, Jumat pagi, kami lanjutkan dengan rekayasa ganjil-genap serta one way dari arah Jakarta menuju Puncak," ujar IPTU Yudi, Kepala Urusan Administrasi Satlantas Polres Bogor, Jumat (18/4/2025).

Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional berdasarkan volume kendaraan dan kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi terkini sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan wisata.

(Awaludin)