Kawasan Tanjung Priok Masih Macet, Kereta Sampai Terjebak



JAKARTA - Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga Jumat (18/4/2025) pagi masih mengalami kemacetan. Bahkan, kereta pun sampai ikut terjebak imbas kemacetan tersebut.

Informasi tentang kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ramai disampaikan oleh warganet, salah satunya melalui akun medsos X. Misalnya saja oleh akun @FeriyantoIRAWA3, kemacetan terjadi di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, kemacetan menuju pelabuhan tampak mengular.

Bahkan, kereta pun tampak tak busa melintasi jalurnya karena tertutup oleh kemacetan kendaraan besar, khususnya truk. Kereta pun terpaksa menunggu kendaraan melintasi rel kereta untuk bisa melintas.



Kemacetan juga terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Timur menuju ke kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana disampaikan polisi melalui akun resminya @TMCPoldaMetro. Tampak truk-truk besar memenuhi jalanan.

Bahkan, di kawasan Jalan Yos Sudarso, Koja menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sampai mengalami kemacetan. Warganet yang melintasi jalanan itu pun mengeluhkannya lantaran telah hampir 1 jam mengalami stuk sebagaimana disampaikan @OcakaakAkbar.

(Awaludin)