Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Tanjung Priok Masih Macet, Kereta Sampai Terjebak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |10:38 WIB
Kawasan Tanjung Priok Masih Macet, Kereta Sampai Terjebak
Lalu lintas di Tanjung Priok (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga Jumat (18/4/2025) pagi masih mengalami kemacetan. Bahkan, kereta pun sampai ikut terjebak imbas kemacetan tersebut.

Informasi tentang kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ramai disampaikan oleh warganet, salah satunya melalui akun medsos X. Misalnya saja oleh akun @FeriyantoIRAWA3, kemacetan terjadi di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, kemacetan menuju pelabuhan tampak mengular.

Bahkan, kereta pun tampak tak busa melintasi jalurnya karena tertutup oleh kemacetan kendaraan besar, khususnya truk. Kereta pun terpaksa menunggu kendaraan melintasi rel kereta untuk bisa melintas.
 

Kemacetan juga terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Timur menuju ke kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana disampaikan polisi melalui akun resminya @TMCPoldaMetro. Tampak truk-truk besar memenuhi jalanan.

Bahkan, di kawasan Jalan Yos Sudarso, Koja menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sampai mengalami kemacetan. Warganet yang melintasi jalanan itu pun mengeluhkannya lantaran telah hampir 1 jam mengalami stuk sebagaimana disampaikan @OcakaakAkbar.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178111//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-0lyv_large.jpg
Polisi Ungkap Pengemudi Ojol Kerap Laporkan Kejahatan di Wilayah Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172543//macet-VlKi_large.jpg
Terungkap! Ini Biang Kerok Macet Horor di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170302//pramono-jYaT_large.jpg
Gubernur Geram, Minta Bus Stop Transjakarta di Fatmawati Dipindah: Biang Kerok Kemacetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169925//pramono-rn8E_large.jpg
Pramono Anung Minta Proyek Galian di TB Simatupang Selesai Akhir Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169836//macet-k2sL_large.jpg
Tol Fatmawati 2 Digratiskan untuk Urai Kemacetan Horor TB Simatupang, Begini Skemanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement