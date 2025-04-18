Libur Panjang, Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol MBZ Arah Cikampek

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), tepatnya di KM 32+500 arah Cikampek, pada Jumat pagi (18/4/2025). Kecelakaan ini di tengah meningkatnya arus lalu lintas libur memperingati Wafat Yesus Kristus sekaligus libur panjang akhir pekan.

Informasi kecelakaan ini disampaikan oleh pihak PT Jasa Marga melalui akun media sosial X resminya pada pukul 10.52 WIB. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa kecelakaan beruntun terjadi di lajur 2 hingga bahu jalan dalam/kanan.

"10.52 WIB #Kecelakaan_Jalan_Layang_MBZ di Cikarang Barat KM 32+500 arah Cikampek, ada kecelakaan beruntun di lajur 2-bahu dalam/kanan, petugas menuju lokasi," dikutip Jumat (18/4/2025).

PT Jasa Marga memastikan petugas telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Belum ada informasi lebih lanjut terkait jumlah kendaraan yang terlibat maupun korban dalam insiden ini.

Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi dilaporkan padat akibat kejadian tersebut. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan.



(Awaludin)