Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Artis Sekar Arum Masih Satu Sindikat dengan Pelaku Upal di Tanah Abang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |14:05 WIB
Polisi Sebut Artis Sekar Arum Masih Satu Sindikat dengan Pelaku Upal di Tanah Abang
Artis Sekar Arum Masih Satu Sindikat dengan Pelaku Upal (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi menyebutkan, artis drama kolosal, Sekar Arum Widara ternyata masih satu sindikat dengan para tersangka dugaan kasus peredaran uang palsu yang diciduk Polsek Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"SAW mengaku dengan B yang memberikan (uang palsu padanya), inisial B. B sudah diamankan di Polsek Tanah Abang," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, hingga kini polisi masih melakukan proses pendalaman terkait dugaan uang palsu yang disebarkan Sekar Arum. Kepada polisi, Sekar Arum mengaku baru menggunakan uang palsunya sekali.

"Kalau dari pengakuannya baru sekali dan membelanjakan baru sekali yaitu di mall salah satu wilayah Polres Metro Jaksel kemarin yang kita amankan. Kalau dari pengakuannya, dia diberi (uang palsu), diberikan oleh temannya secara gratis," tuturnya.

Sekar diduga sudah menggunakan uang palsu untuk belanja di sebuah mal kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan diduga digunakan untuk beramal ke Masjid Istiqlal meski masih didalami lebih lanjut. Adapun Sekar mengaku mendapatkan uang palsu itu secara cuma-cuma dari temannya itu.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Upal Artis Sekar Arum Uang Palsu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3157979//uang_palsu-WZIJ_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pemalsuan Uang di Tebet, Ratusan Dolar AS Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/608/3156764//penangkapan_pelaku_uang_palsu-TdkZ_large.jpg
Nekat Edarkan Uang Palsu, Kakak Beradik Ditangkap Usai Beli Sembako
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/627/3131029//uang_palsu-GhPq_large.jpg
Sindikat Uang Palsu Jaringan Bogor Terbongkar, Polisi Tangkap 8 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/320/3131006//uang-any5_large.jpg
Viral Uang Rupiah Pecahan Rp50.000 tapi Tertulis Nominal Rp5.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/625/3130883//mantan_artis-1lhr_large.jpg
Mantan Artis 'Angling Dharma' Ditangkap di Mal Mampang karena Edarkan Uang Palsu Rp230 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492//uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement