Polisi Sebut Artis Sekar Arum Masih Satu Sindikat dengan Pelaku Upal di Tanah Abang

JAKARTA - Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi menyebutkan, artis drama kolosal, Sekar Arum Widara ternyata masih satu sindikat dengan para tersangka dugaan kasus peredaran uang palsu yang diciduk Polsek Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"SAW mengaku dengan B yang memberikan (uang palsu padanya), inisial B. B sudah diamankan di Polsek Tanah Abang," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, hingga kini polisi masih melakukan proses pendalaman terkait dugaan uang palsu yang disebarkan Sekar Arum. Kepada polisi, Sekar Arum mengaku baru menggunakan uang palsunya sekali.

"Kalau dari pengakuannya baru sekali dan membelanjakan baru sekali yaitu di mall salah satu wilayah Polres Metro Jaksel kemarin yang kita amankan. Kalau dari pengakuannya, dia diberi (uang palsu), diberikan oleh temannya secara gratis," tuturnya.

Sekar diduga sudah menggunakan uang palsu untuk belanja di sebuah mal kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan diduga digunakan untuk beramal ke Masjid Istiqlal meski masih didalami lebih lanjut. Adapun Sekar mengaku mendapatkan uang palsu itu secara cuma-cuma dari temannya itu.

(Awaludin)