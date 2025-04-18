Jalan Cakung Cilincing Padat, Macet Horor di Jakarta Utara Masih Berlanjut

JAKARTA - Kemacetan horor yang mengepung wilayah Jakarta Utara, pada Kamis kemarin masih terasa hingga kini. Antrean kendaraan mengular sepanjang Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (18/4/2025).

Bedasarkan pantauan Inews Media Group sekira pukul 10.32 WIB di depan PT Bimaruna Jaya, Jalan Cakung Cilincing, kemacetan di didominasi truk-truk besar.

Setiap lima menit bahkan lebih, para sopir truk baru bisa menginjak gas untuk maju beberapa meter. Sementara motor melaju di sela-sela truk.

Sementara itu, Sidaga (42) seorang kernet yang ditemui Inews Media Group setelah keluar dari PT Bimaruna Jaya mengaku bahwa dia merasakan betul kemacetan horror kemarin di Jakarta Utara.