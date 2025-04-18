Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Cakung Cilincing Padat, Macet Horor di Jakarta Utara Masih Berlanjut  

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:28 WIB
Jalan Cakung Cilincing Padat, Macet Horor di Jakarta Utara Masih Berlanjut  
Lalu Lintas di Jalan Cakung Cilincing Padat (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan horor yang mengepung wilayah Jakarta Utara, pada Kamis kemarin masih terasa hingga kini. Antrean kendaraan mengular sepanjang Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (18/4/2025).

Bedasarkan pantauan Inews Media Group sekira pukul 10.32 WIB di depan PT Bimaruna Jaya, Jalan Cakung Cilincing, kemacetan di didominasi truk-truk besar. 

Setiap lima menit bahkan lebih, para sopir truk baru bisa menginjak gas untuk maju beberapa meter. Sementara motor melaju di sela-sela truk.

Sementara itu, Sidaga (42) seorang kernet yang ditemui Inews Media Group setelah keluar dari PT Bimaruna Jaya mengaku bahwa dia merasakan betul kemacetan horror kemarin di Jakarta Utara. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172543//macet-VlKi_large.jpg
Terungkap! Ini Biang Kerok Macet Horor di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170302//pramono-jYaT_large.jpg
Gubernur Geram, Minta Bus Stop Transjakarta di Fatmawati Dipindah: Biang Kerok Kemacetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169925//pramono-rn8E_large.jpg
Pramono Anung Minta Proyek Galian di TB Simatupang Selesai Akhir Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169836//macet-k2sL_large.jpg
Tol Fatmawati 2 Digratiskan untuk Urai Kemacetan Horor TB Simatupang, Begini Skemanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165715//macet-t25y_large.jpg
Rano Karno: Kerugian Akibat Macet Jakarta Capai Rp100 Triliun per Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165008//kemacetan_di_tb_simatupang-b3vV_large.png
Gubernur Pramono Gelar Rapat Soal Kemacetan Horor di TB Simatupang, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement