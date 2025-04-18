Lalu Lintas Padat Merayap, KM 47 Tol Japek Diberlakukan Contraflow

JAKARTA - Sistem rekayasa lalu lintas contraflow atau arus berlawanan diberlakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pada Jumat (18/4/2025). Rekayasa lalu lintas contraflow ini guna mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi saat libur panjang memperingati Wafat Yesus Kristus.

Pemberlakuan contraflow dilakukan atas diskresi pihak Kepolisian, dimulai dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 61+500 Dawuan. Informasi ini diumumkan melalui media sosial resmi X Jasa Marga pada pukul 11.03 WIB.

"11.03 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 47 - Dawuan KM 61+500 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan (Khusus kendaraan kecil Gol 1), harap tertib di antrian," tulis Jasa Marga dalam unggahannya.

Contraflow sendiri merupakan sistem pengaturan lalu lintas di mana kendaraan diperbolehkan melaju di jalur yang biasanya digunakan untuk arah berlawanan. Sistem ini kerap diterapkan saat terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan.

"Hingga saat ini, arus kendaraan di lokasi dilaporkan masih padat merayap. Pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas untuk kelancaran perjalanan," imbau Jasa Marga.

(Awaludin)