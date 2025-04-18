Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerak Cepat Polres Tanjung Priok dan Ditlantas Polda Metro Urai Kemacetan di Jakut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |13:21 WIB
Gerak Cepat Polres Tanjung Priok dan Ditlantas Polda Metro Urai Kemacetan di Jakut
Antrean truk peti kemas di Jakut (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polres Tanjung Priok dibackup Ditlantas Polda Metro bergerak cepat menjaga, dan mengatur lalu lintas menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok macet total akibat lonjakan truk peti kemas yang antre masuk. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan. 

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pelindo serta KSOP Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari solusi atas hal tersebut. Alhasil, hal tersebut membuahkan sejumlah kesepakatan yakni pembukaan gratis gate pass pelabuhan untuk mengurai kendaraan arah Cilincing-Kalibaru.

"Lalu penambahan personel security di setiap line gate in, di mana total  ada 5 gate untuk membantu percepatan kendaraan melakukan proses bongkar muat," kata Martuasah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

Martuasah mengatakan dilakukan juga penambahan personel personel operator alat berat bongkar muat. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas.

 

Halaman:
1 2
      
