INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selama Ibadah Paskah, Gereja Katedral Jakarta Tak Bisa Dimasuki Turis Asing

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |13:25 WIB
Gereja Katedral Jakarta (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Kepala Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadie menyampaikan permintaan maafnya pada para turis yang hendak berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta di bilangan Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut. Pasalnya, selama ibadah Paskah 2025, para turis tak bisa masuk ke dalam gereja.

"Karena memang sebagai cagar budaya nasional, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal, tentu saja banyak sekali turis-turin yang datang. Kemarin juga datang turis-turis asing, tapi kami memohon pengertiannya saat ibadah berlangsung itu kami mohon maaf bahwa mereka tak bisa dahulu masuk," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, sejak kemarin memang banyak para turis yang datang ke Gereja Katedral Jakarta, khususnya turis asing mengingat Gereja Katedral Jakarta termasuk cagar budaya nasional Indonesia. Namun, selama proses ibadah Paskah berlangsung, para turis tersebut tak bisa masuk ke dalam gereja.

"Namun, jika ada kesempatan di luar itu, tentu saja mereka boleh masuk ke dalam," tuturnya.

Adapun ibadah Paskah Trihari Suci 2025 berlangsung sejak Kamis, 17 April 2025 kemarin hingga Minggu, 20 April 2025. Setidaknya, Gereja Katedral Jakarta bisa menampung sekitar 4.600 jemaat dan bagi jemaat yang hendak melakukan ibadat diharapkan melakukan registrasi terlebih dahulu meski jemaat yang tak melakukan registrasi masih tetap bisa mengikuti peribadatan di gereja tersebut.

(Awaludin)

      
