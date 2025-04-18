Dokter PPDS Diduga Rekam Mahasiswi saat Mandi, UI : Ini Hal Serius dan Segera Ditindaklanjuti!

JAKARTA - Seorang dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) dilaporkan ke kepolisian karena diduga melakukan aksi tak senonoh.

Pelaku berinsial MAES (39) diduga merekam seorang mahasiswi berinisial SS saat sedang mandi di kamar mandi sebuah kos di kawasan Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Prof. Arie Afriansyah, SH, MIL, Ph.D mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya kasus tersebut yang menimpa salah satu mahasiswanya.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami. Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," tegas Arie dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (18/4/2025).

Namun, kata dia, pihaknya masih belum bisa berkomentar banyak terkait kasus tersebut karena masih dalam penanganan pihak kepolisian.

"Karena kasus ini masih dalam proses penanganan, kami belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut untuk menjaga privasi semua pihak yang terlibat," pungkasnya.