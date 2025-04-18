Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dokter PPDS Diduga Rekam Mahasiswi saat Mandi, UI : Ini Hal Serius dan Segera Ditindaklanjuti!

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |13:38 WIB
Dokter PPDS Diduga Rekam Mahasiswi saat Mandi, UI : Ini Hal Serius dan Segera Ditindaklanjuti!
Dokter PPDS UI Diduga Rekam Mahasiswi saat Mandi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) dilaporkan ke kepolisian karena diduga melakukan aksi tak senonoh.

Pelaku berinsial MAES (39) diduga merekam seorang mahasiswi berinisial SS saat sedang mandi di kamar mandi sebuah kos di kawasan Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Prof. Arie Afriansyah, SH, MIL, Ph.D mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya kasus tersebut yang menimpa salah satu mahasiswanya.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami. Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," tegas Arie dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (18/4/2025).

Namun, kata dia, pihaknya masih belum bisa berkomentar banyak terkait kasus tersebut karena masih dalam penanganan pihak kepolisian.

"Karena kasus ini masih dalam proses penanganan, kami belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut untuk menjaga privasi semua pihak yang terlibat," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190//ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176732//viral-9hCl_large.jpg
Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement