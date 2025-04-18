Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amankan Ibadah Paskah, Gereja Katedral Jakarta Dijaga Ratusan Petugas Gabungan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |13:56 WIB
Amankan Ibadah Paskah, Gereja Katedral Jakarta Dijaga Ratusan Petugas Gabungan
Polisi amankan gereja katedral (foto: Okezone)
JAKARTA - Guna melakukan mengamankan jalannya ibadat Paskah Trihari Suci 2025 di Gereja Katedral Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ratusan personel kepolisian pun dikerahkan. Pihak gereja pun menyampaikan terima kasihnya pada TNI-Polri atas pengamanan tersebut.

"Pengawalan juga seperti biasa, kami selalu berterima kasih pada TNI-Polri yang selalu mendukung penuh dengan adanya Pospam di depan Gereja Katedral, itu selalu dibuat Pospam setiap kali kami ada hari raya besar," ujar Kepala Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadie pada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, dalam pengamanan antisipasi hal tak diinginkan saat ibadah Paskah, personel Polri dan TNI bersiaga di kawasan Gereja Katedral. Selain aparat berwenang, tim sekuriti dan tim swadaya umat yang tergabung dalam kepanitiaan pun melakukan pengamanan sehingga ketertiban dan kelancaran acara bisa dilangsungkan dengan baik. 

Bahkan, kata dia, pihak Masjid Istiqlal turut memberikan bantuan demi kelancaran acara, salah satunya menyediakan lahan parkir bagi jemaat gereja. Selain itu, demi kemudahan umat yang baru parkir di Masjid Istiqlal, Terowongan Silaturahmi pun dibuka.

"Apalagi, kita didukung penuh Masjid Istiqlal, teman-teman Masjid Istiqlal dengan rela mendukung kelancaran acara ini sehingga parkir yang ada di Istiqlal itu terhubung dengan Gereja Katedral melalui terowongan Silaturahmi, terowongan Silaturahmi dibuka dari Kamis hingga Sabtu nanti," tuturnya.

 

