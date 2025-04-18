Polisi Beberkan Kronologi Dokter PPDS UI Rekam Mahasiswi Mandi di Kosan

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dugaan kasus pelecehan yang dilakukan dokter PPDS UI berinisial MAES di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa, 15 April 2025 kemarin.

"Terlapor dengan sengaja merekam Pelapor yang sedang mandi dengan menggunakan handphone milik pribadi sehingga Pelapor merasa dirugikan dan trauma," ujar Firdaus saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, korban yang berinisial SS itu awalnya tengah mandi di kos-kosannya yang berada di bilangan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 April 2025 kemarin petang. Adapun kamar mandi korban sejatinya berdempetan dengan kamar mandi milik MAES.

Saat itu, kata dia, korban yang tengah mandi menyadari ada yang berusaha merekam aktivitasnya tersebut menggunakan kamera handphone. Korban yang tak terima atas perbuatan pelaku lantas melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Laporannya dilakukan pada Selasa, 15 April 2025 dengan nomor LP/B/915/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA. Adapun sangkaan pasalnya, pasal Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 9 UU RI no 44 tahun 2008 tentang Pornografi," pungkasnya.

(Awaludin)