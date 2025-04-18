Ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Dilaksanakan Tiga Sesi

JAKARTA - Ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral akan digelar tiga sesi, pada Jumat (18/4/2025). Ibadah ini akan dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, 15.00 WIB, dan 18.00 WIB.

Menurut informasi yang diterima, sesi pertama dimulai pukul 12.00 WIB, dipimpin oleh Romo Edy Mulyono S.Y. bersama Romo Maharsono S.Y. Kemudian sesi kedua yang bersifat hybrid digelar pukul 15.00 WIB, dipimpin Romo Hani Rudi Hartoko S.Y.

Rangkaian akan ditutup dengan ibadah ketiga pada pukul 18.00 WIB oleh Romo Diodatus S.Y. dan Romo Andre M.S.Y. Sementara itu, umat tetap bisa datang meski belum registrasi daring (online).

Umat yang telah mendaftar bisa mengikuti ibadah di dalam gereja atau Grha Pemuda. Sementara yang belum mendaftar diarahkan ke Plaza Maria atau tenda depan gereja.



(Awaludin)