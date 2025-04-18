Kecelakaan di Tol Japek KM 21 Arah Jakarta, Libatkan Tiga Kendaraan



JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 21 arah Jakarta, melibatkan tiga kendaraan, Jumat (18/4/2025).

Informasi ini disampaikan oleh akun resmi Jasa Marga melalui media sosial X yang dipublikasikan pukul 14.22 WIB. Jasa Marga menginformasikan bahwa insiden terjadi di bahu luar atau kiri jalan, tepatnya di wilayah Tambun.

"14.22 WIB #Kecelakaan_Japek Tambun KM 21 arah Jakarta, terlibat tiga kendaraan di bahu luar/kiri, dalam penanganan petugas," tulis Jasa Marga.

Selang satu menit kemudian, Jasa Marga kembali memperbarui informasi dengan menambahkan detail bahwa kecelakaan juga melibatkan area ROW atau parit jalan.

"14.23 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Tambun KM 21 arah Jakarta, terlibat tiga kendaraan di ROW/Parit - bahu luar/kiri, dalam penanganan petugas," tulisnya.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan maupun kondisi para pengendara. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi kejadian. Para pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas saat melintasi area tersebut.

(Awaludin)