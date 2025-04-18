Urai Kemacetan di Tanjung Priok, Polisi Siagakan Tim Urai

JAKARTA - Pihak kepolisian telah menyiagakan tim urai hingga rayonisasi arus lalu lintas, guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejauh ini, arus lalu lintas di kawasan Tanjung Priok masih terkendali.

"Ditlantas tetap menyiagakan pers tim urai, dan rayonisasi dari Polres Jakarta Utara dan Polres Jakarta Timur untuk antisipasi apabila terjadi kontijensi peningkatan volume arus," ujar Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, kepadatan di kawasan Tanjung Priok saat ini tak seperti yang terjadi di hari sebelumnya. Saat ini arus lalu lintas cenderung lebih lancar pasca Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan evaluasi bersama stakeholder terkait.

"Kepadatan tidak seperti kemarin, hari ini Alhamdulillah cenderung lebih lancar setelah kemarin bapak Direktur melakukan evaluasi bersama stakeholder, termasuk dari KSOP, Eksekutif NCPT, dan Pelindo terkait jumlah truk yang akan melaksanakan bongkar muat disesuaikan dengan jumlah kapasitas pelabuhan," tuturnya.