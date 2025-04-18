Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Padat Penduduk di Gambir Terbakar, 14 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:34 WIB
Rumah Padat Penduduk di Gambir Terbakar, 14 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran di Gambir (foto: freepik)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah padat penduduk di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sore ini. Sebanyak 14 unit dan 56 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Objek terbakar rumah tinggal,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Dia menerangkan, pihaknya menerima informasi peristiwa kebakaran itu pada pukul 15.36 WIB. Saat ini, kata dia, situasi di lapangan berada dalam tahap pendinginan.

“Situasi kuning, proses pendinginan,” ujar dia.

