Rumah di Gambir Jakpus Terbakar, 1 Orang Luka Bakar

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah padat penduduk di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sore ini. Satu orang dilaporkan mengalami luka bakar.

“Satu orang dari warga bernama Manaf mengalami luka bakar tingkat 3,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Dia menyebutkan, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Di sisi lain, pihaknya menerima informasi peristiwa kebakaran itu pada pukul 15.36 WIB.

“Situasi kuning, proses pendinginan,” ujar dia.

Dia belum merinci terkait kronologi dari kebakaran tersebut. Ia menambahkan, sebanyak 14 unit dan 56 personel kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

“Pengerahan 14 unit dan 56 personel pemadam kebakaran,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)