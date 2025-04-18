Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jumlah Pengunjung Ragunan Tembus Hampir 20 Ribu Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |22:03 WIB
Jumlah Pengunjung Ragunan Tembus Hampir 20 Ribu Hari Ini
Situasi Ragunan Saat Libur Panjang. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Memasuki libur panjang akhir pekan yang juga bertepatan dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah, Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025) hari ini, langsung diserbu oleh pengunjung.

Kepala Humas Ragunan, Wahyudi Bambang mencatat ada sekitar 19 ribu, bahkan hampir menyentuh angka 20 ribu pengunjung. Jumlah ini merupakan data yang dimutakhirkan pada pukul 14.00 WIB.

"Kalau ukuran untuk hari Jumat, ini termasuk Jumat rame ya," kata Bambang saat ditemui di Pusat Informasi Taman Margasatwa Ragunan.

Biasanya, kata dia, jumlah pengunjung pada hari Jumat biasanya hanya menyentuh sekitar 3-5 ribu saja tertingginya. Hal ini dimaklumi lantaran hari Jumat banyak masyarakat yang masih bekerja, dan juga ada ibadah salat Jumat bagi mereka yang muslim.

"Tapi untuk saat ini sudah sampai 19.000, bahkan sebentar lagi juga kan sampai 20.000. Ini masih belum berakhir karena jam operasional kami akan sampai pukul 16.00 atau jam 4 sore," ujarnya.

 

