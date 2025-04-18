Truk Kecelakaan Tunggal di Flyover Pesing Jakbar

JAKARTA - Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di tanjakan Flyover Pesing yang mengarah Grogol, Jakarta Barat malam ini. Lalu lintas pun dialihkan sementara waktu.

Berdasarkan unggahan TMC Polda Metro melalui akun Instagramnya menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi pada malam ini sekira pukul 20.10 WIB.

“Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal terguling sekitar pukul 20.10 WIB di tanjakan Flyover Pesing arah Grogol,” tulis TMC Polda Metro yang dilihat Jumat (18/4/2025).

Dalam unggahan itu disebutkan, saat ini pihak kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bersama petugas pemadam kebakaran melakukan proses evakuasi dan pembersihan tumpahan oli.

“Saat ini masih dalam proses evakuasi anggota Sat Lantas Jakarta Barat dan proses pembersihan tumpahan oli oleh petugas pemadam kebakaran,” tulisnya.