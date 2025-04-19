Amira Tewas Mengenaskan di Tumpukan Sampah, Warga: Kau Telah Ambil Nyawa Anak Karyawan Kami!

BEKASI– Seorang bocah perempuan ditemukan tak bernyawa dan diduga menjadi korban tabrak lari. Namun yang lebih memilukan, jasad korban yang diketahui Bernama Amira ditemukan dalam tumpukan sampah di kawasan Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kapolsek Cikarang Barat, AKP Tri Bintang, mengonfirmasi bahwa jasad korban ditemukan pertama kali oleh pemilik warung di dekat lokasi kejadian.

“Pagi tadi, saat akan membuka tokonya, pemilik warung menemukan jasad anak tersebut,” ujar AKP Tri Bintang saat dikonfirmasi dikutip Sabtu (19/4/2025).

Jasad Amira ditemukan dalam posisi bersandar di antara dua karung berisi sampah plastik yang terletak di depan warung.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono, menambahkan, bahwa pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi pelaku.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi,” jelas Kompol Sugihartono.

Dari informasi yang dibagikan akun Instagram @liputancikarang, Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.