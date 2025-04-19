Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amira Tewas Mengenaskan di Tumpukan Sampah, Warga: Kau Telah Ambil Nyawa Anak Karyawan Kami!

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |06:28 WIB
Amira Tewas Mengenaskan di Tumpukan Sampah, Warga: Kau Telah Ambil Nyawa Anak Karyawan Kami!
Amira Tewas Mengenaskan di Tumpukan Sampah/ilustrasi
A
A
A

BEKASI– Seorang bocah perempuan ditemukan tak bernyawa dan diduga menjadi korban tabrak lari. Namun yang lebih memilukan, jasad korban yang diketahui Bernama Amira ditemukan dalam tumpukan sampah di kawasan Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kapolsek Cikarang Barat, AKP Tri Bintang, mengonfirmasi bahwa jasad korban ditemukan pertama kali oleh pemilik warung di dekat lokasi kejadian.

“Pagi tadi, saat akan membuka tokonya, pemilik warung menemukan jasad anak tersebut,” ujar AKP Tri Bintang saat dikonfirmasi dikutip Sabtu (19/4/2025).

Jasad Amira ditemukan dalam posisi bersandar di antara dua karung berisi sampah plastik yang terletak di depan warung.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono, menambahkan, bahwa pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi pelaku.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi,” jelas Kompol Sugihartono.

Dari informasi yang dibagikan akun Instagram @liputancikarang, Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176798//mayat-TsBg_large.jpeg
Terungkap! Terapis Tewas di Pejaten Dapat Info Loker Spa dari TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118//mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176052//viral-IFR8_large.jpg
Heboh Terapis Cantik Tewas, Pemprov DKI Mitigasi Eksploitasi Pekerja di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175518//viral-9nxL_large.jpg
Terapis Cantik yang Tewas Misterius Diduga Jadi Korban Eksploitasi Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement