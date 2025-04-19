Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Tanjung Priok, Pramono: Mohon Maaf, Saya Tanggung Jawab!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |09:14 WIB
Macet Horor di Tanjung Priok, Pramono: Mohon Maaf, Saya Tanggung Jawab!
Macet di Tanjung Priok, Pramono: Mohon Maaf, Saya Tanggung Jawab!
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku resah dengan kemacetan parah beberapa hari belakangan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok imbas aktivitas bongkar muat truk. Maka itu, dia pun menyampaikan permintaan maafnya meski sejatinya persoalan itu tak ada hubungannya dengan Pemprov Jakarta.

"Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah,"ujar Pram pada wartawan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

"Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta,"sambungnya.

Menurutnya, aktivitas bongkar muat truk yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga membuat kemacetan parah tersebut tak ada hubungannya dengan Pemprov Jakarta.

Namun, peristiwa tersebut terjadi di Jakarta sehingga dia sebagai Gubernur Jakarta pun merasa bertanggung jawab pula.

"Tetapi, apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178447//viral-5xGs_large.jpg
Pramono: Pergub Larangan Konsumsi Daging Anjing dan Kucing Terbit dalam 1 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427//pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177968//pramono-XSFc_large.jpg
Pramono Akan Tertibkan Oknum Fotografer di Tebet Eco Park yang Mematok Harga Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177763//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0ZfT_large.jpg
Pramono Wacanakan Pemindahan IKJ dari Kawasan TIM ke Kota Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177692//pramono_anung-BkZP_large.jpg
Perbanyak RTH, Pramono Minta Kolong Tol Dijadikan Taman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177658//pramono-ordN_large.jpg
Ada Monopoli Kios di Pasar Barito, Pramono: Saya Sudah Dengar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement