Macet Horor di Tanjung Priok, Pramono: Mohon Maaf, Saya Tanggung Jawab!

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku resah dengan kemacetan parah beberapa hari belakangan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok imbas aktivitas bongkar muat truk. Maka itu, dia pun menyampaikan permintaan maafnya meski sejatinya persoalan itu tak ada hubungannya dengan Pemprov Jakarta.

"Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah,"ujar Pram pada wartawan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

"Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta,"sambungnya.

Menurutnya, aktivitas bongkar muat truk yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga membuat kemacetan parah tersebut tak ada hubungannya dengan Pemprov Jakarta.

Namun, peristiwa tersebut terjadi di Jakarta sehingga dia sebagai Gubernur Jakarta pun merasa bertanggung jawab pula.

"Tetapi, apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali," tuturnya.