Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PGN Klaim Tak Ada Kebocoran Gas di Bekasi: Baunya Sudah Tidak Tercium

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |11:56 WIB
PGN Klaim Tak Ada Kebocoran Gas di Bekasi: Baunya Sudah Tidak Tercium
Ilustrasi gas (Foto: Dok)
A
A
A

BEKASI - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memastikan tidak ada kebocoran pada jaringan pipa gas bumi, di wilayah Bekasi. Adapun sebelumnya warga Bekasi mengeluhkan soal bau gas sejak Jumat 19 April 2025 malam.

Area Head PGN Bekasi, Maisalina, menyampaikan, bedasarkan pengecekan tim di lapangan, pihaknya tak menemukan adanya indikasi kebocoran. 

“Kami sudah lakukan pengecekan di seluruh jaringan, hasilnya tidak ditemukan adanya kebocoran," kata Maisalina dalam keterangan, Sabtu (19/4/2025)

Ia menyampaikan bahwa yang sebelumnya menyengat itu, kini sudah tak tercium oleh warga. "Berdasarkan pantauan tim PGN bersama masyarakat sekitar, bau yang sebelumnya sempat diduga berasal dari bau gas, saat ini sudah tidak tercium,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan ketat demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. PGN juga mengimbau masyarakat segera melapor ke Contact Center 135 jika mencium bau gas atau mencurigai kondisi tidak normal di sekitar jaringan.

“Keselamatan dan keandalan infrastruktur menjadi prioritas kami dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat,” tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/525/3150514/pipa_gas-ShFk_large.jpg
Proyek Pipa Gas Bumi Diduga Bocor, Rumah Warga di Tegalgubug Cirebon Terendam Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/609/2859583/pipa-gas-bocor-warga-ogan-ilir-alami-sesak-napas-hingga-pusing-zfIdDzfY1B.JPG
Pipa Gas Bocor, Warga Ogan Ilir Alami Sesak Napas hingga Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/15/244/2105098/selang-tabung-gas-pabrik-es-bocor-warga-berhamburan-Lh6Dce5x6S.jpg
Selang Tabung Gas Pabrik Es Bocor, Warga Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/28/338/1942440/saluran-gas-di-jalan-fatmawati-jaksel-bocor-keluarkan-bau-menyengat-qLPZdRsobk.jpg
Saluran Gas di Jalan Fatmawati Jaksel Bocor, Keluarkan Bau Menyengat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/24/338/1890865/polisi-masih-cari-penyebab-pipa-gas-bocor-di-cakung-exnYrxAASq.jpg
Polisi Masih Cari Penyebab Pipa Gas Bocor di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/03/18/1768384/sedih-dua-kontraktor-tewas-akibat-hirup-asap-beracun-dari-pipa-bocor-QNKQs0TElr.jpg
Sedih! Dua Kontraktor Tewas Akibat Hirup Asap Beracun dari Pipa Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement