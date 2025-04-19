PGN Klaim Tak Ada Kebocoran Gas di Bekasi: Baunya Sudah Tidak Tercium

BEKASI - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memastikan tidak ada kebocoran pada jaringan pipa gas bumi, di wilayah Bekasi. Adapun sebelumnya warga Bekasi mengeluhkan soal bau gas sejak Jumat 19 April 2025 malam.

Area Head PGN Bekasi, Maisalina, menyampaikan, bedasarkan pengecekan tim di lapangan, pihaknya tak menemukan adanya indikasi kebocoran.

“Kami sudah lakukan pengecekan di seluruh jaringan, hasilnya tidak ditemukan adanya kebocoran," kata Maisalina dalam keterangan, Sabtu (19/4/2025)

Ia menyampaikan bahwa yang sebelumnya menyengat itu, kini sudah tak tercium oleh warga. "Berdasarkan pantauan tim PGN bersama masyarakat sekitar, bau yang sebelumnya sempat diduga berasal dari bau gas, saat ini sudah tidak tercium,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan ketat demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. PGN juga mengimbau masyarakat segera melapor ke Contact Center 135 jika mencium bau gas atau mencurigai kondisi tidak normal di sekitar jaringan.

“Keselamatan dan keandalan infrastruktur menjadi prioritas kami dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat,” tuturnya.



(Arief Setyadi )