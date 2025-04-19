Pramono Bakal Buat Jalur Roadbike Keliling Bandara Soetta

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung berencana membuat jalur sepeda keliling (Loop sepeda) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Loop tersebut bakal dibuat bekerjasama dengan pemerintah Banten.

"Yang ingin kami lakukan, saya akan bekerjasama dengan pemerintah Banten untuk mengembangkan Loop Soekarno-Hatta Airport," ujar Pram di Balaikota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, para pecinta sepeda nantinya bakal punya alternatif lain selain bersepeda di Dalam Kota Jakarta ataupun kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Di samping itu, pihaknya pun bakal melakukan penertiban jalur sepeda di Jakarta.

"Saya yakin nanti kalau Loop atau muterin Soekarno-Hatta ini bisa dilakukan, maka ini menjadi alternatif baru dan itu bekerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Banten," tuturnya.

Pasalnya, kata dia, jalur sepeda di Jakarta masih kerap digunakan untuk parkir liar hingga berjualan oleh PKL di bahu jalanan ataupun trotoar. Pemprov Jakarta pun bakal memberikan sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran di jalur sepeda.