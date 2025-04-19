Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang, Ribuan Kendaraan Padati Kawasan Puncak Bogor

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |12:46 WIB
Libur Panjang, Ribuan Kendaraan Padati Kawasan Puncak Bogor
Ilustrasi Jalur Puncak, Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
BOGOR - Kawasan wisata di Puncak, Bogor, masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat untuk digunakan mengisi waktu libur panjang akhir pekan. Hal ini terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas sejak Sabtu (19/4/2025) pagi hingga siang hari.

Berdasarkan pantauan, antrean panjang kendaraan mulai padat merayap. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta dan sekitarnya.

Antrean tersebut mengular hingga sepanjang satu kilometer. Sejumlah personel dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor juga turut diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalur di kawasan Puncak, Bogor.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengakui jika situasi lalu lintas pada hari ini masih terjadi kepadatan. Namun, ia menyebut, jumlah volume kendaraan yang melintas belum sebanyak pada hari Jumat 18 April kemarin.

"Untuk panjang (antrean) sampai KM 46 dari Gadog, dibanding hari kemarin, kemarin itu sampai dengan Gerbang Ciawi. Untuk pagi ini sampai tadi pembukaan arus one way hanya sampai KM 46," kata Rizky.

 

