One Way Diberlakukan di Puncak Bogor Arah Jakarta Siang Ini

JAKARTA - Pihak kepolisian memberlakukan sistem satu arah (One Way) dari jalan arteri Puncak, Bogor menuju arah Jakarta pada Sabtu (19/4/2025) siang. Pemberlakuan sistem ini dilakukan setelah sistem contraflow arah Puncak yang sudah dihentikan.

"Saat ini, akses keluar gadog/puncak ditutup imbas diberlakukan lalu lintas satu arah (one way) di arteri Puncak arah Jakarta oleh Kepolisian," Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Alvin Andituahta dalam keterangannya.

Alvin menyampaikan bahwa pihak kepolisian sebelumnya telah memutuskan contraflow mulai dari KM 44+400 sampai dengan KM 46+400 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak dihentikan pada pukul 12.05 WIB.

Contraflow diberlakukan sejak pukul 06.20 WIB imbas peningkatan volume lalu lintas pada libur panjang. Kini, arus lalu lintas di kawasan Puncak berangsur kembali normal.

Alvin mengimbau pengguna jalan yang ingin menuju kawasan puncak melalui Ruas Tol Jagorawi untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanannya untuk menghindari kepadatan akibat antrean kendaraan.

"Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan," ujarnya.

(Arief Setyadi )