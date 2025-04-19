Sempat Macet Parah, Lalin di Tanjung Priok Jakut Terpantau Lengang

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tampak lengang Sabtu (19/4/2025) siang. Tidak ada kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal di jalur arteri tersebut. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar di arah sebaliknya atau mengarah ke Cawang, Jakarta Timur.

Sementara meski tak ada kemacetan, aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok tetap ramai di akhir pekan ini. Sejumlah truk bermuatan terlihat lalu lalang di depan pintu masuk.

Sebagaimana diketahui, macet horor di kawasan ini sempat terjadi pada Kamis 17 April 2025 malam lalu. Ratusan kendaraan harus berhenti berjam-jam hingga menyebabkan kemacetan mengular.

Kemacetan dipicu meningkatnya volume bongkar muat di Pelabuhan New Priok Container Terminal (NCPT) 1. Peningkatan bongkar muat itu juga tak terlepas dari adanya tiga kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya.

Kondisi ini menyebabkan volume bongkar muat menjadi 4.500 per hari. Padahal, kapasitas bongkar muat pelabuhan itu hanya 2.500 per hari.



(Arief Setyadi )