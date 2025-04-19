Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Bogor Dihentikan

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas Contraflow di Tol Jagorawi arah Puncak ditutup pada pukul 12.05 WIB. Sebelumnya, Contraflow ini diberlakukan sejak pukul 06.20 WIB, Sabtu (19/4/2025).

"Atas diskresi Kepolisian, contraflow mulai dari KM 44+400 s.d. KM 46+400 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak dihentikan pada pukul 12.05 WIB," kata Senior Manager Representative Office 1 Jasa Marga Metropolitan Tollroad, Alvin Andituahta Singarimbun dalam keterangan.

Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kepadatan volume kendaraan yang mengarah ke puncak. Kini kata dia, setelah dihentikan contraflow arus lalu sudah normal.

"Lalu lintas berangsur kembali normal," ujarnya.

Sebagai antisipasi kepadatan, saat ini akses keluar gadog atau puncak ditutup imbas diberlakukan lalu lintas satu arah (one way) di arteri Puncak arah Jakarta oleh Kepolisian.

Ia mengimbau pengguna jalan yang ingin menuju kawasan puncak melalui Ruas Tol Jagorawi untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanannya untuk menghindari kepadatan akibat antrean kendaraan," tuturnya.

