Mobil Listrik Tabrak Orang dan Puluhan Motor Depan Diskotek Sunter, Korban Patah Tulang

JAKARTA - Mobil listrik yang dikendarai MPK (30) menabrak pengendara sepeda motor hingga puluhan motor parkir di depan diskotek kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (19/4/2025) dini hari. Empat orang dilaporkan menjadi korban luka dalam kecelakaan itu.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono menjelaskan MPK mengendarai mobilnya dari arah timur. Di depan diskotek, mobil tersebut oleng dan menabrak pejalan kaki berinisial AJ (29).

"Setelah menabrak AJ, mobil menabrak pengendara motor dengan penumpang AD (20), MAG (20) dan FF (16)," kata Donni dalam keterangannya, Sabtu.

Tabrakan itu membuat motor milik AD terhempas hingga kembali menubruk pedagang kaki lima (PKL) yang tengah berjualan. Mobil kemudian kembali oleng dan menabrak sebanyak 21 sepeda motor yang terparkir di sebuah diskotek.

"Menabrak 21 kendaraan sepeda motor di parkiran diskotek," ucapnya.