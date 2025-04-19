Libur Panjang Trihari Suci, Tol Dalam Kota Padat Merayap

JAKARTA - Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Trihari Suci umat Kristiani berdampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta. Tol Dalam Kota mengalami kepadatan arus kendaraan pada Sabtu (19/4/2025) sore.

Berdasarkan pantauan PT Jasa Marga melalui media sosial X, pada pukul 15.36 WIB, lalu lintas di Tol Dalam Kota arah Cawang menuju Tebet terpantau padat akibat meningkatnya volume kendaraan.

“Tol_DalamKota Cawang arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Kuningan KM 05 - Tebet KM 02 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis akun resmi Jasa Marga.

Kepadatan ini diduga karena tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian maupun berlibur ke luar kota.

Pengguna jalan tol diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, dan memantau kondisi lalu lintas melalui kanal-kanal informasi resmi agar dapat mengantisipasi kemacetan.

(Angkasa Yudhistira)