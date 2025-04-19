Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Trihari Suci, Tol Dalam Kota Padat Merayap

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |16:04 WIB
Libur Panjang Trihari Suci, Tol Dalam Kota Padat Merayap
Libur Panjang Trihari Suci, Tol Dalam Kota Padat Merayap (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Trihari Suci umat Kristiani berdampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta. Tol Dalam Kota mengalami kepadatan arus kendaraan pada Sabtu (19/4/2025) sore.

Berdasarkan pantauan PT Jasa Marga melalui media sosial X, pada pukul 15.36 WIB, lalu lintas di Tol Dalam Kota arah Cawang menuju Tebet terpantau padat akibat meningkatnya volume kendaraan.

Tol_DalamKota Cawang arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Kuningan KM 05 - Tebet KM 02 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis akun resmi Jasa Marga.

Kepadatan ini diduga karena tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian maupun berlibur ke luar kota.

Pengguna jalan tol diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, dan memantau kondisi lalu lintas melalui kanal-kanal informasi resmi agar dapat mengantisipasi kemacetan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172156//tol-BLvl_large.jpg
Daftar 5 Jalan Tol Terpendek di Indonesia, Ada yang Cuma 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172543//macet-VlKi_large.jpg
Terungkap! Ini Biang Kerok Macet Horor di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172332//gerbang_tol-0T5G_large.jpg
Macet Parah, Gerbang Tol Senayan hingga Semanggi Mulai Dibuka Sebagian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172321//tol-nkdL_large.jpg
Standar Jalan Tol Diperketat, Jasa Marga Cs Terancam Sanksi jika Tak Penuhi SPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172310//gerbang_tol-iH09_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Ditutup Hari Ini, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement