HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Jemaat Khusyuk Ikuti Misa Malam Paskah di Gereja Katedral

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |17:21 WIB
Ribuan Jemaat Khusyuk Ikuti Misa Malam Paskah di Gereja Katedral
Ribuan Jemaat Khusyuk Ikuti Misa Malam Paskah di Gereja Katedral (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gereja Katedral Jakarta menggelar misa malam Paskah, Sabtu (19/4/025). Ribuan umat kristiani terlihat ramai memadati gereja sejak siang hari.

Pantauan di lokasi, jemaat terlihat sudah berdatangan sejak siang hari meskipun ibadah pertama dimulai pukul 17.00 WIB. Jemaat yang hadir terlihat harus diperiksa terlebih dahulu.

Adapun mayoritas jemaat yang hadir terlihat datang berombongan seperti dengan kerabat atau keluarganya. Jemaat yang datang juga terlihat membludak sehingga membuat halaman gereja juga digunakan untuk menjalani misa.

Meski demikian ibadah tetap terlihat khusyuk dilakukan tiap jemaat. Suasana hening langsung terlihat kala misa dimulai.

Jemaat juga terlihat kompak menyanyikan kidung religi. Rangkaian misa pun diikuti secara teratur.

Sementara, area luar gereja juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Polisi terlihat tersebar mengelilingi seluruh sisi Gereja Katedral Jakarta dengan dilengkapi anjing pelacak K-9.

Ini merupakan Misa Malam Paskah sesi pertama. Pada pukul 20.30 WIB nanti, Gereja Katedral Jakarta akan kembali menggelar misa malam Paskah untuk sesi kedua.

(Angkasa Yudhistira)

      
