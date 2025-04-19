Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Padat, Jalur Arah Puncak Bogor Ditutup Sementara Berlaku Satu Arah Turun

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |17:40 WIB
Lalin Padat, Jalur Arah Puncak Bogor Ditutup Sementara Berlaku Satu Arah Turun
Ilustrasi Jalur Puncak Bogor (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kepadatan lalu lintas (lalin) kembali terjadi di jalur menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hal ini diakibatkan tingginya volume kendaraan dari jalur Tol Jagorawi arah Puncak, sehingga ditutup sementara pada Sabtu sore (19/4/2024) pukul 17.12 WIB.

Sebagai langkah pengaturan arus lalu lintas, diberlakukan sistem satu arah (one way) di jalur arteri Puncak dengan prioritas kendaraan dari arah Puncak menuju bawah (arah Gadog). 

"17.12 WIB #Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak DITUTUP SEMENTARA, di jalan arteri Puncak DIBERLAKUKAN SATU ARAH Prioritas Turun arah Gadog," tulis pernyataan resmi Jasa Marga melalui akun media sosialnya.

Jasa Marga memastikan rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk mengurai antrean kendaraan yang menumpuk di kawasan Puncak.

"Pihak berwenang mengimbau pengendara untuk tetap tertib, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memantau perkembangan kondisi lalu lintas melalui kanal informasi resmi," imbaunya.

(Arief Setyadi )

      
