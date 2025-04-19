Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Bau Menyengat Mirip Gas di Bekasi, BNPB: Masih Ditelusuri

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |17:53 WIB

Heboh diduga bau gas menyengat di Bekasi (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Bau menyengat menyerupai gas dilaporkan tercium dan dirasakan oleh warga di beberapa wilayah di Kota Bekasi, pada Jumat 18 April 2025 malam pukul 21.50 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bekasi membenarkan adanya bau menyengat dan lantas mencari tahu penyebab atau sumber bau menyengat tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), monitoring dilakukan BPBD Kota Bekasi hingga tiga kecamatan, yakni Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang dengan menerjunkan tiga ambulans.

"Hingga Sabtu (19/4) dini hari titik sumber penyebab bau tersebut belum dapat ditemukan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (19/4/2025).

Menurut laporan yang diterima, Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Bekasi melanjutkan penelusuran pada Sabtu 19 April pagi dengan menyisir sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah sumber bau menyengat berasal dari air sungai yang tercemar limbah pabrik.

Selain itu, Tim BPBD juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan pemilik jaringan pipa gas yang terdapat di Kota Bekasi, yakni Perusahaan Gas Nasional (PGN), Perta Gas, hingga perusahaan BUMD untuk mencari tahu penyebab bau yang dirasakan warga tersebut.

 

