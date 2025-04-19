Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Manggarai-Bogor Tertemper Mobil di Cilebut, Ini Penampakannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |20:10 WIB
KRL Manggarai-Bogor Tertemper Mobil di Cilebut, Ini Penampakannya
KRL Manggarai-Bogor Tertemper Mobil di Cilebut (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah insiden terjadi di jalur rel antara Stasiun Cilebut dan Bogor pada Jumat (19/4/2025) sore. Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line nomor 1040 rute Manggarai-Bogor tertemper sebuah mobil di perlintasan sebidang JPL 27 Cilebut sekitar pukul 17.55 WIB.

Akibat insiden tersebut, bagian mobil mengalami kerusakan parah (ringsek), sementara rangkaian KRL hingga saat ini masih belum dapat diberangkatkan dari lokasi kejadian dan dalam proses pengecekan lebih lanjut.

Melalui akun media sosial resminya, KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan perjalanan ini.

"Info Lintas KA 1040 (Manggarai-Bogor) tertemper kendaraan mobil di perlintasan antara Stasiun Cilebut-Bogor, saat ini dalam proses evakuasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis KAI Commuter di media sosialnya.

Proses evakuasi kendaraan serta pengecekan kondisi KRL masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Hingga saat ini Commuter Line (1040) belum bisa diberangkatkan dari petak jalan dan masih dalam proses pengecekan rangkaian," lanjut pernyataan resminya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152//krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071//krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174633//penumpang_krl-tqwr_large.jpg
HUT Ke-80 TNI Bubar, Lalin Macet dan Penumpang di Stasiun Gondangdia–Manggarai Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174520//patung_jenderal_sudirman-Su35_large.jpg
4 Fakta Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174440//krl-5sV8_large.jpg
Membeludak! KAI Prediksi Hampir Satu Juta Orang Naik KRL Hadiri HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173596//penumpang-lhmP_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Naik-Turun Penumpang KRL di Stasiun BNI City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement