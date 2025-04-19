KRL Manggarai-Bogor Tertemper Mobil di Cilebut, Ini Penampakannya

JAKARTA - Sebuah insiden terjadi di jalur rel antara Stasiun Cilebut dan Bogor pada Jumat (19/4/2025) sore. Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line nomor 1040 rute Manggarai-Bogor tertemper sebuah mobil di perlintasan sebidang JPL 27 Cilebut sekitar pukul 17.55 WIB.

Akibat insiden tersebut, bagian mobil mengalami kerusakan parah (ringsek), sementara rangkaian KRL hingga saat ini masih belum dapat diberangkatkan dari lokasi kejadian dan dalam proses pengecekan lebih lanjut.

Melalui akun media sosial resminya, KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan perjalanan ini.

"Info Lintas KA 1040 (Manggarai-Bogor) tertemper kendaraan mobil di perlintasan antara Stasiun Cilebut-Bogor, saat ini dalam proses evakuasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis KAI Commuter di media sosialnya.

Proses evakuasi kendaraan serta pengecekan kondisi KRL masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Hingga saat ini Commuter Line (1040) belum bisa diberangkatkan dari petak jalan dan masih dalam proses pengecekan rangkaian," lanjut pernyataan resminya.