KRL Tertemper Mobil di Cilebut, 16 Perjalanan Terganggu

JAKARTA - Petugas KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta masih terus fokus untuk melakukan evakuasi rangkaian Commuter Line atau KRL Bogor Nomor 1040 relasi Manggarai–Bogor yang tertemper di perlintasan sebidang JPL Nomor 27 lintas Cilebut–Bogor.

Saat ini, kereta penolong sudah berada di lokasi untuk melakukan percepatan evakuasi sarana KRL. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menerangkan estimasi evakuasi sarana KRL dan normalisasi jalur rel sekitar 75 menit dari pukul 21.10 WIB saat mulai proses pengangkatan roda KRL yang anjlok.

“Petugas terkait di lokasi terus fokus untuk melakukan evakuasi sarana KRL dan jalur rel, estimasi proses evakuasi dan penanganan kendala tersebut selama 75 menit atau hingga pukul 22.25 WIB,” terang Joni dalam keterangan resminya, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya, seluruh pengguna Commuter Line Nomor 1040 telah dievakuasi dengan KRL pengganti untuk menuju Stasiun Bogor. Dipastikan seluruh pengguna dan masinis selamat dan tidak mengalami luka-luka.

"KAI Commuter memohon maaf atas kendala operasional perjalanan Commuter Line Bogor pada malam hari ini. KAI Commuter tetap mengimbau pengguna Commuter Line untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan serta arahan petugas di lapangan,” tambah Joni.

Imbas kejadian tersebut, hingga pukul 20.30 WIB, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi pada perjalanan Commuter Line Bogor, antara lain:

1. Commuter Line No. 1358 relasi Jakarta–Bogor perjalanannya hanya sampai Stasiun Cilebut untuk kembali sebagai Commuter Line No. 1415 tujuan Jakarta.

2. Commuter Line No. 1368 relasi Jakarta–Bogor perjalanannya hanya sampai Stasiun Depok untuk kembali sebagai Commuter Line No. 1103 tujuan Jakarta.

3. Commuter Line No. 1362 relasi Jakarta–Bogor perjalanannya hanya sampai Stasiun Bojonggede untuk kembali sebagai Commuter Line No. 1101 tujuan Depok.

4. Commuter Line No. 1372 relasi Jakarta–Bogor perjalanannya hanya sampai Stasiun Depok untuk kembali sebagai Commuter Line No. 1427 tujuan Jakarta Kota.