Gubernur Pramono Anung Ingin Gabungkan 3 Taman di Jaksel Jadi Ikon Baru Jakarta

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung ingin menggabungkan 3 taman yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Sebab, dia ingin menjadikan taman itu sebagai ikon baru Jakarta, khususnya ikon alternatif tempat olahraga di Jakarta.

"Saya dalam waktu dekat ini betul-betul akan menjadikan, misalnya TOD Blok M itu menjadi berandanya ASEAN. Termasuk Taman Leuser, Taman Ayodhya dan satu lagi Taman Langsat, tiga taman ini nanti akan kita gabungkan, luasnya menjadi 6,2 hektare dan itu menjadi ikon baru di Jakarta," ujar Pram di Balaikota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Pamono ingin menjadikan Jakarta sebagai destinasi olahraga Internasional. Maka itu, dia bakal mengembangkan tempat-tempat di berbagai kawasan Jakarta sebagai tempat berolahraga sehingga warga Jakarta miliki banyak tempat alternatif untuk berolahraga.

"Itu akan digunakan juga untuk jogging track seperti GBK tapi lebih mini. Supaya tidak mengganggu lalu lintas, saya sudah memerintahkan untuk dipelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Segera akan kita putuskan sehingga Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga," tuturnya.

Dia menerangkan, Velodrome Jakarta ke depan juga bakal dibenahi lagi untuk bisa digunakan sebagai tempat olahraga, tak hanya sepeda, tapi juga jogging track dan lainnya.

"Kami akan membenahi supaya velodrome juga punya tempat jogging track untuk seperti di GBK. Jadi jangan hanya GBK saja, semua daerah akan kita kembangkan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)