Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gubernur Pramono Anung Ingin Gabungkan 3 Taman di Jaksel Jadi Ikon Baru Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |01:12 WIB
Gubernur Pramono Anung Ingin Gabungkan 3 Taman di Jaksel Jadi Ikon Baru Jakarta
Gubernur Pramono Anung Ingin Gabungkan 3 Taman di Jaksel Jadi Ikon Baru Jakarta (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung ingin menggabungkan 3 taman yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Sebab, dia ingin menjadikan taman itu sebagai ikon baru Jakarta, khususnya ikon alternatif tempat olahraga di Jakarta.

"Saya dalam waktu dekat ini betul-betul akan menjadikan, misalnya TOD Blok M itu menjadi berandanya ASEAN. Termasuk Taman Leuser, Taman Ayodhya dan satu lagi Taman Langsat, tiga taman ini nanti akan kita gabungkan, luasnya menjadi 6,2 hektare dan itu menjadi ikon baru di Jakarta," ujar Pram di Balaikota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Pamono ingin menjadikan Jakarta sebagai destinasi olahraga Internasional. Maka itu, dia bakal mengembangkan tempat-tempat di berbagai kawasan Jakarta sebagai tempat berolahraga sehingga warga Jakarta miliki banyak tempat alternatif untuk berolahraga.

"Itu akan digunakan juga untuk jogging track seperti GBK tapi lebih mini. Supaya tidak mengganggu lalu lintas, saya sudah memerintahkan untuk dipelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Segera akan kita putuskan sehingga Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga," tuturnya.

Dia menerangkan, Velodrome Jakarta ke depan juga bakal dibenahi lagi untuk bisa digunakan sebagai tempat olahraga, tak hanya sepeda, tapi juga jogging track dan lainnya. 

"Kami akan membenahi supaya velodrome juga punya tempat jogging track untuk seperti di GBK. Jadi jangan hanya GBK saja, semua daerah akan kita kembangkan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178447//viral-5xGs_large.jpg
Pramono: Pergub Larangan Konsumsi Daging Anjing dan Kucing Terbit dalam 1 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427//pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177968//pramono-XSFc_large.jpg
Pramono Akan Tertibkan Oknum Fotografer di Tebet Eco Park yang Mematok Harga Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177692//pramono_anung-BkZP_large.jpg
Perbanyak RTH, Pramono Minta Kolong Tol Dijadikan Taman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177658//pramono-ordN_large.jpg
Ada Monopoli Kios di Pasar Barito, Pramono: Saya Sudah Dengar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement