332 Personel Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini

JAKARTA - Ratusan massa dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina dan Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia (AMMI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025) pagi. Ratusan personel gabungan diterjunkan dalam mengamankan jalannya aksi tersebut.

"Sebanyak 332 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo menambahkan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api. “Petugas pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Kami mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapatnya,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan para orator aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak memprovokasi massa. “Sampaikan aspirasi secara santun dan tertib agar aksi berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki R. Respati menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan semua elemen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Bundaran Patung Kuda dilakukan penutupan.

"Arus lalu lintas di sekitar Jl. Merdeka Selatan diberlakukan secara situasional. Polisi mengimbau masyarakat yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan," ungkapnya.

