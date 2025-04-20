Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

332 Personel Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |09:29 WIB
332 Personel Gabungan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini
Aksi Bela Palestina di Kedubes AS. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina dan Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia (AMMI) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025) pagi. Ratusan personel gabungan diterjunkan dalam mengamankan jalannya aksi tersebut.

"Sebanyak 332 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro. 

Susatyo menambahkan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api. “Petugas pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Kami mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapatnya,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan para orator aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak memprovokasi massa. “Sampaikan aspirasi secara santun dan tertib agar aksi berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki R. Respati menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan semua elemen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Bundaran Patung Kuda dilakukan penutupan. 

"Arus lalu lintas di sekitar Jl. Merdeka Selatan diberlakukan secara situasional. Polisi mengimbau masyarakat yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement