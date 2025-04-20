Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk

JAKARTA - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menanam mangrove, dalam rangka memperingati hari bumi di Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu (20/4/2025) pagi ini.

Pantauan iNews Media Group dilokasi Megawati diapit oleh dua pimpinan di Jakarta itu. Hadir pula putra Megawati, Prananda Prabowo; Plt. Asperkeu Setda DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Asisten Lingkungan Setda DKI Jakarta, Afan Adriansyah; Kadistamhut, Bayu Meghantara; Ketua IKA Boedoet, Chairul Tanjung (CT), Andhika Perkasa dan pejabat lainnya.

Megawati mengenakan pakaian setelan jeans dan juga kain berwarna cokelat sekitar pukul 10.10 WIB. Tak lama, sekitar pukul 10.30 WIB Megawati dan rombongan selesai menanam mangrove.

"BRIN bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Alumni SMA Negeri 1 Jakarta (Boedoet) mengadakan reuni sangat kreatif di tempat mangrove ini menanam mangrove 7.500 di area seluas 4,7 hektare," kata Pramono usai menanam mangrove.