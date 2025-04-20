Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

LRT, MRT hingga Transjakarta Digratiskan Saat Hari Kartini dan Transportasi, Catat Tanggalnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |13:10 WIB
LRT, MRT hingga Transjakarta Digratiskan Saat Hari Kartini dan Transportasi, Catat Tanggalnya
Gubernur Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta dalam memperingati Hari Kartini, Senin, 21 April 2025 dan Hari Transportasi, Kamis, 24 April 2025. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan dibebaskannya dari biaya trasnportasi pada 21 April, khusus pengguna perempuan. Sedangkan saat 24 April berlaku bagi seluruh golongan. 

"Jadi tanggal 21 April semua perempuan yang naik transportasi umum apakah itu LRT, MRT Transjakarta gratis. Dan nanti tanggal 24 kami juga akan menggratiskan, bukan hanya perempuan, tetapi juga pria, laki-laki juga dibebaskan, karena itu merupakan hari transportasi nasional," kata Pramono di Kawasan Hutan Lindung Kapuk Angke, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). 

Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menjadi salah satu transportasi umum yang memberlakukan tarif khusus Rp1 bagi pelanggan perempuan bisa menikmati tarif khusus di seluruh jaringan layanan Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT) dan Non BRT mulai pukul 00.00- 23.59 WIB. Sedangkan untuk pengguna mikrotrans, transjakarta cares dan kategori penerima manfaat kartu layanan gratis, tarif Rp0 masih berlaku.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengajak seluruh masyarakat, terutama kartini-kartini masa kini untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April esok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/608/2999551/buka-seminar-hari-kartini-angela-kita-bangga-miliki-pahlawan-perjuangkan-hak-perempuan-aqQKdSDg0P.jpg
Buka Seminar Hari Kartini, Angela: Kita Bangga Miliki Pahlawan Perjuangkan Hak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/337/2998478/keresahan-ra-kartini-dan-aktivis-perempuan-bumiputera-tentang-maraknya-poligami-BdR1tACTyP.jpeg
Keresahan RA Kartini dan Aktivis Perempuan Bumiputera tentang Maraknya Poligami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/337/2998472/peristiwa-21-april-hari-lahir-ra-kartini-xREOn4eY8a.jpeg
Peristiwa 21 April: Hari Lahir RA Kartini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/337/2897193/kisah-poligami-yang-diresahkan-ra-kartini-dan-aktivis-perempuan-bumiputera-IrpOR7iIhe.jpg
Kisah Poligami yang Diresahkan RA Kartini dan Aktivis Perempuan Bumiputera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/337/2802094/susaningtyas-kertopati-hari-kartini-bukan-soal-emansipasi-tapi-afirmasi-pada-diri-perempuan-h8004utekq.jpg
Susaningtyas Kertopati: Hari Kartini Bukan Soal Emansipasi tapi Afirmasi pada Diri Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/18/337/2580559/putus-sekolah-umur-12-tahun-ra-kartini-tidak-pernah-berhenti-belajar-PcjecCvWj7.jpg
Putus Sekolah Umur 12 Tahun, RA Kartini Tidak Pernah Berhenti Belajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement