LRT, MRT hingga Transjakarta Digratiskan Saat Hari Kartini dan Transportasi, Catat Tanggalnya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta dalam memperingati Hari Kartini, Senin, 21 April 2025 dan Hari Transportasi, Kamis, 24 April 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan dibebaskannya dari biaya trasnportasi pada 21 April, khusus pengguna perempuan. Sedangkan saat 24 April berlaku bagi seluruh golongan.

"Jadi tanggal 21 April semua perempuan yang naik transportasi umum apakah itu LRT, MRT Transjakarta gratis. Dan nanti tanggal 24 kami juga akan menggratiskan, bukan hanya perempuan, tetapi juga pria, laki-laki juga dibebaskan, karena itu merupakan hari transportasi nasional," kata Pramono di Kawasan Hutan Lindung Kapuk Angke, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).

Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menjadi salah satu transportasi umum yang memberlakukan tarif khusus Rp1 bagi pelanggan perempuan bisa menikmati tarif khusus di seluruh jaringan layanan Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT) dan Non BRT mulai pukul 00.00- 23.59 WIB. Sedangkan untuk pengguna mikrotrans, transjakarta cares dan kategori penerima manfaat kartu layanan gratis, tarif Rp0 masih berlaku.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengajak seluruh masyarakat, terutama kartini-kartini masa kini untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April esok.