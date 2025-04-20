Besok, Pramono Akan Luncurkan Trayek Baru Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut akan meluncurkan trayek baru Transjabodetabek yang akan melayani rute Blok M-Alam Sutera PP pada Senin (21/4) besok. Diketahui Pemprov DKI akan meluncurkan sejumlah rute Transjabodetabek untuk sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta.

"Pada hari itu (Hari Kartini) kami akan meluncurkan trayek baru sebagai komitmen kami untuk membuka yang mulai dengan Transjabodetabek, yaitu dari Blok M ke Alam Sutra," kata Pramono di Kawasan Hutan Lindung Kapuk Angke, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).

Pramono juga akan bekerjasama dengan gubernur, dan pemerintah lainnya selain Banten terkait layanan Transjabodetabek. Setidaknya akan ada empat rute baru Transjabodetabek dalam waktu dekat.

"Kami akan bekerjasama dengan gubernur dan pemerintah Banten, dan Alhamdulillah pagi hari akan kami lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan membuka 4 trayek baru yang semuanya menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitar Jakarta atau kota penyangga," ujarnya.