HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Tawuran, Pramono Buka Taman 24 Jam untuk Salurkan Energi dan Ekspresi Anak Muda 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |15:27 WIB
Cegah Tawuran, Pramono Buka Taman 24 Jam untuk Salurkan Energi dan Ekspresi Anak Muda 
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka lima taman 24 jam sebagai bentuk upaya penyaluran energi dan ekspresi positif bagi anak muda di Jakarta. Hal itu sebagai salah satu upaya meminimalisir aksi tawuran remaja di Ibukota diantaranya Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Ayodya, Taman Langsat, Taman Leuser.

"Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi. Dan kami akan memperbaiki seperti yang saya sampaikan. Taman-taman di Jakarta akan kami buka 24 jam," ujar Pramono di Kawasan Hutan Lindung Kapuk Angke, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).

Tak hanya itu, Pramono juga akan menyiapkan fasilitas berolahraga, tempat mengekspresikan seni dan lainnya juga akan disiapkan.

"Termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat untuk olahraga dan juga tempat untuk berekspresi secara seni akan kita perbaiki. Dan untuk itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi tawuran yang ada di Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 25 remaja diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat dalam aksi tawuran yang terjadi di Jalan Gunung Sahari XI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 03.30 WIB.

 

