HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Wacana Pembukaan Rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang, Ini Kata Pemprov DKI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |15:44 WIB
Soal Wacana Pembukaan Rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang, Ini Kata Pemprov DKI
Bus TransJakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan instansi terkait soal wacana pembukaan rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang. Hal itu menanggapi isu penolakan dari pihak manajemen Kota Wisata terkait hadirnya layanan Transjabodetabek ke wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Memang banyak yang harus dipersiapkan dari segi infrastruktur perihal pembukaan rute Kota Wisata-Cawang," kata Chico saat dikonfirmasi iNews Media Group, Minggu (20/4/2025).

"Pemprov DKI tentu akan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait baik itu pemda maupun institusi lainnya," tambahnya.

Sebelumnya dalam surat No.051/EM/KW/SP/III/2025 perihal tanggapan surat layanan Transjakarta rute Kota Wisata-Cawang yang ditandatangani Tio Budy Waltono Residential Region 2 Division Head Kota Wisata.

"Kami mengapresiasi atas inisiatif dari PT Transjakarta atas rencana pembukaan layanan Transjakarta ke dalam kawasan yang kami kelola yakni Kota Wisata-Cawang," bunyi isi surat tersebut.

"Kami juga masih menemukan dinamika di lapangan terkait dengan rencana pembukaan rute yang akan memasuki wilayah yang kami kelola, yang membutuhkan kajian lebih lanjut antara kami selaku pengelola kawasan dengan seluruh ekosistem pemangku kepentingan yang ada di wilayah kami," tambahnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
