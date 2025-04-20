Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekwan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan DPRD DKI: Ancaman Pemecatan Menanti!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |17:09 WIB
Sekwan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan DPRD DKI: Ancaman Pemecatan Menanti!
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang perempuan tenaga honorer berinisial N (29) diduga menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun kasus sudah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor registrasi STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025.

"Terlapor melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan cara hampir mencium bibir korban, menggesekkan kelamin ke bahu korban dan meraba payudara korban," tulis laporan polisi yang diterima Okezone dikutip, Minggu (20/4/2025).

Sementara itu terpisah, Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan saat ini pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia juga hendak memastikan pelaku dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat lainnya.

"Kami sedang memastikan ASN atau pejabat yang melakukan hal tersebut. Tapi, dari data kepegawaian tidak ada inisial tersebut," kata Augustinus kepada wartawan.

Augustinus menekankan apabila kasus dugaan pelecehan seksual terbukti akan ada sanksi tegas mulai teguran hingga pemecatan.

"Kalau ada ASN atau pejabat yang terbukti melakukan pelecehan seksual tersebut akan kami tindak tegas, berupa teguran keras sampai ke pemecatan," ungkapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176732//viral-9hCl_large.jpg
Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement