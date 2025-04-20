Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pergoki Pencurian Motor, Warga Tebet Ditembak Bandit

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |19:05 WIB
Pergoki Pencurian Motor, Warga Tebet Ditembak Bandit
Lokasi penembakan warga Tebet (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berubah menjadi tragedi berdarah pada Minggu (20/4/2025) pagi. Pelaku komplotan curanmor nekat melepaskan tembakan setelah aksinya dipergoki warga, hingga mengenai pemilik motor, Muhammad Tohir (54), di bagian perut.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.17 WIB di Gang Merpati IV, RT 4 RW 15. Dari rekaman CCTV memperlihatkan dua dari tiga pelaku sedang menggasak dua motor yang terparkir. Namun, aksi mereka gagal total ketika istri korban berteriak dan berusaha mempertahankan kendaraan milik suaminya.

"Jadi kejadian tadi itu jam 05.17 WIB ketika saya masih di dalam Musala. Jadi sempat terdengar, maling, maling, maling, kira-kira ada tiga-empat detik lah dan motor sudah kepegang sama maling dan sudah diantisipasi berhasil tapi diselamatkan oleh istri korban," kata Suprihatin, kakak korban yang menjadi saksi mata.

Meski sempat terjatuh saat berupaya melawan, keberanian sang istri memancing perhatian warga sekitar. Kepanikan pelaku memuncak, mereka menembakkan senjata api ke udara untuk menakut-nakuti warga. Namun, tembakan kedua justru mengenai perut korban yang sempat mengejar hingga jarak tujuh meter dari lokasi kejadian.

"Lantas karena dia bisa bertahan dan jatuh itu motor, malingnya jatuh juga dan motor tersebut jatuh. Kemudian korban mencari maling kira-kira 7 meter dikasih peringatan, dor (suara tembakan). Kedua kalinya baru terkena perutnya, tersungkur jatuh," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
