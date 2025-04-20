Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Tersangka Pembakaran Mobil Polisi di Depok Ditahan di Mapolda Metro Jaya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |21:11 WIB
DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mendampingi Komisioner Kompolnas, Choirul Anam alias Cak Anam dan Supardi Hamid meninjau langsung tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil anggota kepolisian saat hendak melakukan penangkapan pelaku penganiayaan dari salah satu kelompok massa di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada Minggu (20/4/2025) sore. 

Pantauan Okezone di lokasi Kapolres beserta rombongan awalnya mengecek lokasi kejadian perkara pembakaran. Kemudian berjalan sekitar 4 kilometer ke dalam permukiman Kampung Baru yang dimana titik awal kediaman pelaku penganiayaan tinggal. 

Selanjutnya Kapolres dan Komisioner Kompolnas meninjau lokasi posko atau ranting kelompok massa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang dipimpin Hercules Rosario de Marshal di permukiman Kampung Baru Harjamukti itu.

      
Telusuri berita news lainnya
