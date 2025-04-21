Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Gedung DPR hingga Kedubes AS, Polisi Imbau Gunakan Jalur Alternatif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |08:40 WIB
Ada Demo di DPR hingga Kedubes AS, Polisi Imbau Gunakan Jalur Alternatif
JAKARTA - Demo serentak akan terjadi di beberapa titik di wilayah Jakarta pada hair ini, Senin (21/4/2025). Polisi pun mengimbau masyarakat menghindari sejumlah titik tersebut.

Dari unggahan TMC Polda Metro Jaya, demo tersebut akan dilakukan di Mabes Polri, Kedubes AS, Kementerian BUMN, Jalan Sarinah hingga di depan Gedung DPR/MPR.

“Info lalu lintas, sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa Senin 21 April 2025, diimbau kepada masyarakat Jakarta untuk menghindari area Mabes Polri, Kedubes AS, Kementerian BUMN, Jalan Sarinah dan depan Gedung DPR/MPR,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro, Senin (21/4/2025).

Belum diketahui pihak mana yang akan melakukan aksi demo di titik-titik tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian soal peserta demo.

(Angkasa Yudhistira)

      
