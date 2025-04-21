Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Lubang Buaya Jaktim Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |10:51 WIB
Rumah di Lubang Buaya Jaktim Terbakar
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Kramat 3, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur terbakar pada Senin (21/4/2025) pagi ini sekitar pukul 09.35 WIB. Kebakaran dapat dipadamkan pukul 10.08 WIB.

"Objek rumah tinggal bangunan rendah, pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak tiga unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban.

"Pengerahan 3 unit dan 15 personel. Penyebab kebakaran masih penyelidikan dan korban nihil," jelasnya.
 

(Puteranegara Batubara)

      
