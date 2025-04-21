Kepulan Asap Muncul di Mal Gunung Putri Bogor, Pengunjung Panik Berhamburan

BOGOR - Kepulan asap muncul di dalam salah satu mal wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Belum diketahui penyebab munculnya asap tersebut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infocileungsiid, terlihat kepulan asap cukup pekat itu menyelimuti di dalam mall tersebut.

Lalu, sejumlah orang yang berada di luar mal terlihat panik. Bahkan, tampak seseorang yang harus didorong oleh kursi roda keluar dari dalam mall.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby membenarkan adanya peristiwa munculnya kepulan asap di dalam mall tersebut. Diduga, asap itu berasal dari salah satu tenant makanan di dalam mall.