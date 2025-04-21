Ini Kronologi 5 Anggota Ormas Bakar Mobil Polisi di Depok

JAKARTA - Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya membeberkan kronologis pembakaran mobil polisi di kawasan Depok, Jawa Barat kemarin. Pembakaran berawal saat polisi hendak menciduk tersangka kasus dugaan penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api berinisial TS.

"Kronologis kejadian, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dengan menggunakan tiga buah unit kendaraan menuju lokasi, dimana tersangka TS dengan melakukan aktivitas di tempat tersebut," ujarnya pada wartawan, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, setibanya di lokasi, polisi lalu mengamankan TS, sedangkan tersangka RS dan SC yang melihat itu pun mengirimkan pesan ke group WhatsApp ormas tentang hal itu, dan meminta agar simpatisan ormas itu melakukan penutupan portal di wilayah tersebut. Alhasil, petugas tak bisa keluar wilayah itu hingga terjadi perseteruan.

"Petugas berusaha membuka (portal), sementara simpatisan TS mencoba mempertahankan. Akhirnya satu buah mobil avanza yang berisikan tiga orang personel Polres Depok yang didalamnya ada tersangka TS yang sudah diamankan berhasil lolos," tuturnya.

Dia menerangkan, 3 mobil selain mobil yang berisi tersangka TS tak berhasil lolos dan dihalangi menggunakan sepeda motor. Disitu, petugas kepolisian lantas ditarik paksa pelaku pengerusakan mobil polisi dengan memecahkan kaca dahulu dan menariknya dari jendela.

"Saat itu massa sudah banyak sehingga terjadi pengerusakan terhadap tiga mobil yang tertinggal disana. Dirusak simpatisan dan terdengar suara atau seruan bakar, bakar," paparnya.